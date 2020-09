Kui Eesti ettevõtete jaoks oli SEBi uuringu järgi kriisis lemmikmeede palkade kärpimine, siis lõunanaabrite juures oli olukord karmim. SEB ütles, et erinevalt Läti ettevõtetest, on Eesti ettevõtted proovinud töökohti säilitada. Leedu ettevõtted proovisid samas vältida nii koondamisi kui ka palgakärpeid, olles kõige agaramad riigipoolsete palgakompensatsiooni meetmete kasutamisel.

SEB Baltic Business Outlooki uuring näitas, et Eesti ettevõtetest 23 protsenti tegi kriisiajal palgakärpeid, mida on rohkem võrreldes Läti 21 protsendiga ja Leedu 16 protsendiga. Samas võib uuringutulemustest järeldada, et Läti ettevõtted otsustasid hoopis koondamiste kasuks, sest koguni 26 protsenti küsitlusele vastanud Läti ettevõtetest kinnitas, et kärbivad töötajate arvu samas kui Eestis ja Leedus oli vastav näitaja kõigest 18 protsenti.