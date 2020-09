Brink's Company kätte läheb kogu Baltikumi sularahakäitlusäri, mille tuntuim osa on vast sularahaautomaatide täitmine. G4S teatas börsile, et on firmalt tänaseks kätte saanud umbes 83 protsenti müügisummast ning ülejäänud raha loodetakse kätte saada käesoleva aasta jooksul. Müügisumma kõikide Baltkumi üksuste kohta oli 49 miljonit naela ehk ligi 54 miljonit eurot, kinnitas firma börsiteates.