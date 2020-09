Eile õhtul pidas kõne USA föderaalreservi juht Jerome Powell, kes rõhutas, et majanduse taastumine saab olema vaevaline ning viitas, et USA baasinress võib veel aastaid nullilähedane olla. Lisaks lubas Powell, et enne kui intresse tagasi tõstma hakatakse, peab lisaks 2protsendisele inflatsioonisihile ka USA tööturu olukord paranema.