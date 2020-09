Eesti on rahapesuskandaali tõttu kõvasti pihta saanud

2018. aasta septembris avalikustatud Danske Banki siseauditi tulemustest selgus, et panga siinset filiaali läbis aastatel 2007–2015 kokku 200 miljardit eurot kahtlast raha. Rahapesuteema sattus kohe ka rahvusvahelise pressi tähelepanu keskpunkti, millest võis jääda mulje, et just Eesti on olnud maailma rahapesukeskus. Tuleks rõhutada, et Eesti pankade kaudu liikunud kahtlasest rahast ei jäänud siia suurt midagi.

«Raha on tegelikult alles, aga see ei ole Eestis. See on alles nii Euroopa Liidus kui ka Ühendkuningriigis,» rääkis teisipäeval Eesti Pangas rahapesu tõkestamist käsitleval seminaril Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort, näidates slaidil fotot Londoni kesklinnast. «Kas tahate osta kopterit? Palun. Kinnisvara? See on siin. Jalgpalliklubi? Pole midagi lihtsamat,» lisas ta.

Maine sai kannatada

Ei ole ju saladus, et nii Venemaa kui ka teistest endistest Nõukogude Liidu vabariikidest on voolanud sadu miljardeid või isegi triljoneid dollareid ja eurosid maailma finantskeskustesse eesotsas Londoniga. Teatud ajavahemikul liikus Vene oligarhide raha Londonisse sedavõrd intensiivselt, et Ühendkuningriigi pealinna hakati kutsuma Londongradiks.

Bloombergi hinnangul hoiustavad Venemaa kodanikud välismaa pankades umbes triljon dollarit ning peale Suurbritannia on nende rahapaigutuste keskused veel Šveits ja Küpros.

Ehkki siit läbi käinud kahtlased summad tunduvad meile müstiliselt suured, on need globaalsete rahapesu mahtudega võrreldes üsna tagasihoidlikud ning kindlasti pole siit läbi käinud nn mitteresidentide raha ainult kahtlane või kuritegelik.

ÜRO hinnangul moodustab rahapesu umbes kaks kuni viis protsenti globaalsest sisemajanduse kogutoodangust ehk 800 miljardit kuni kaks triljonit dollarit aastas. Rahvusvaheline üldsus räägib aga peamiselt Eesti ja teiste Balti riikide kaudu liikunud mustast rahast.

Pealegi on kuritegeliku raha vahendamise eest tegelikult saanud terve hulk lääneriikide suurpanku miljardeid eurosid trahve. 2012. aastal sai Briti-Hongkongi suurpank HSBC 1,9 miljardi dollari suuruse trahvi narkokaupmeeste, terrorigruppide ja sanktsioonide all olevate riikide (nt Iraani) rahakannete eest. Prantsusmaa suurpank BNP Paribas pidi 2014. aastal USA-le maksma tervelt üheksa miljardi dollari suuruse trahvi paariariikideks kuulutatud Iraani, Kuuba ja Sudaani raha käitlemise eest.

Tänapäeval ei hõlma rahapesu ainult klassikalist rahapesu, vaid see tähendab kuritegelikul viisil saadud raha legaliseerimist. Rahapesuteemade alla kuuluvad ka terrorismi rahastamine (kusjuures raha päritolu võib olla ka legaalne) ja nende inimeste rahalised tehingud, kellele on kehtestatud ühel või teisel põhjusel sanktsioonid. Sanktsioonid muutusid meie pankadele aktuaalseks pärast 2014. aastat, mil Venemaa annekteeris Krimmi ning algas sõda Ukraina Donbassi piirkonnas.

Nii Koort kui ka teised seminaril esinenud spetsialistid toonitasid, et Eesti on rahapesuskandaali tõttu väga kõvasti pihta saanud ning seda ülekohtuselt.