Eesti idufirma jõudis Forbes’i pilveteenuse firmade TOP100-s rekordkohale

Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul on ülimalt konkurentsitihedasse Forbes’i edetabelisse pääsemine tunnustus kogu Pipedrive’i meeskonnale ning kinnitab taas kord, et kui midagi südamega teha, siis toob see ka edu. «Meie uus strateegiline suund on areneda tarkvaraettevõtteks, mis toetab lisaks müügimeeskondadele ka teisi ettevõttele tuluteenimisega tegelevaid tiime, näiteks turundust ja kliendisuhete haldamist. Kasumliku ettevõttena on meil tootearenduses väga ambitsioonikad plaanid, et jätkata kiiret kasvu ka järgnevatel aastatel,» sõnas Anikin.