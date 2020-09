Vee-ettevõtted: Läänemere-äärsed tööstused ei tunne piisavalt vastutust oma reovee eest

«Projekti kõige murettekitavam kokkuvõte oli see, et mitmetes riikides on tööstusettevõtetele keskkonnalubade andmise süsteem puudulik, mis jätab olmereoveepuhastid abitusse olukorda,» märkis Aarma EVELi pressiteates, lisades, et tootjad tunnevad liiga vähe vastutust oma reovee eest.