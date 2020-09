Digitaliseerimine ja koroonakriis on tänavu kaotanud maailmas pangandussektorist üle 68 000 töökoha, sealjuures kõige enam on kannatanud Euroopa, kirjutab Bloomberg . Seega võib 2020. aasta üle trumbata möödunud aasta, mil pangandusest kadus üle 80 000 töökohta.

Euroopa suur pankurite koondamisnumber - ligi 50 000 koondatavate pankurite arvust - on tingitud Briti panga HSBC 35 000 inimese vallandamisest. Kui koroonakriisis panid pangad kärpeprogrammid pausile, siis nüüd on koondamisteated jälle uljamalt personaliosakondadest välja lendama hakanud. Osalt on selle taga ka riikide erinevate palgatoetusprogrammide lõppemine.