Täna veesati Atlandi ületamiseks ehitatud AI juhitav mehitamata laev

Laeva veeskamisele järgneb 6-kuuline merekatsetuste ja häälestamise periood, et valmistada alus ette iseseisvaks Atlandi ookeani ületamiseks. Isejuhtiva laeva MAS projekt on üks esimestest omataolistest, mille eesmärgiks on katsetada autonoomse laeva tehnilisi lahendusi pikkadel merereisidel.