Uus eelnõu reguleerib Airbnb majutusteenuseid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esitatud eelnõu tahab muuta turismiseadust ja tarbijakaitse seadust. Sellega muutuks majutusteenuse mõiste, uueneks majutusettevõtete liigitus ja jääks seadusest välja mitu majutusettevõtetele kehtestatud nõuet, nagu näiteks kohustuslik toitlustamine (neis majutusasutustes, kus see oli seni kohustuslik). Samuti muutuks nõuded majutusruumide kohustuslikule minimaalsele arvule.

Hotellis ja motellis, kus minimaalne tubade arv on praegu kümme, langeks see viie peale. Teistes majutusasutustes, nagu külalistemaja, hostel jms, kus praegu peab olema vähemalt viis tuba, see alampiir kaoks.