Bolt tahab muuta oma tõukerattad aasta lõpuks kliimapositiivseks

Bolti sõitude analüüs näitas, et 9 protsenti aktiivsetest sõidujagamisteenuse kasutajatest on hakanud lühemate reiside puhul tõukeratast kasutama. Lisaks selgus, et 70 protsenti tõukerattasõitudest tehakse igapäevaselt vajalikeks käikudeks, näiteks tööle ja sealt koju sõitmiseks. Pea 40 protsenti sõitudest lõpeb ühistranspordipeatuste lähedal, mis näitab, et tõukerattaid kasutatakse esimese või viimase miili lahendusena. See aitab vähendada autode kasutamisega tekkivaid ummikuid.