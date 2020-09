Martin Villig ja Sonny Aswani rahastasid Eesti idufirmat

Remato kaasas rahastust koroona kriisi ajal juba teist korda, et digitaliseerida stressirohket ehitussektorit ja laieneda välisturgudele. Uues 270 000 euro suuruses rahastusringis osalesid mitu Remato klienti, tehnoloogiaettevõtete asutajat ja äriinglit, teiste seas Bolti kaasasutaja Martin Villig ning ettevõtja ja Singapuri aukonsul Sonny Aswani.

Kevadisel koroonakriisi tipphetkel kaasas Remato inglitelt 180 000 eurot ja on tänaseks kriisi tingimustes kokku kaasanud 450 000 eurot.

Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Madis Lehtmets kommenteeris, et suvel uuesti raha kaasama hakata oli pigem lihtne. «Alustasime uuesti kaasamist, sest üldine maailm ja investorid olid uue olukorraga suurel määral harjunud ning olime ise teinud mitu kuud müügirekordeid,» sõnas Lehtmets. «Nägime, et meil on enda äriliste investeeringute jaoks õige hetk kaasata veel lisakapitali.»

Remato meeskond arendab väikestele ja keskmistele ehitusettevõtetele platvormi, mis aitab hallata ehitustöölisi, tööriistu, eelarvet ning teostatavaid töid. «Ehitus on üks maailma suurimaid, kuid ka üks kõige vähem digitaliseeritud sektoreid ning enamus tarkvarast on siiani loodud suurfirmadele ja peatöövõtjatele,» ütles Lehtmets. «Remato eesmärk on eelkõige digitaliseerida see osa ehitusest mis siiani on jäänud tagaplaanile, ehk väikesed ja keskmised ettevõtted kes päriselt ehitavad ja hooldavad meie füüsilist maailma.»

Investeeringuringis osalenud Remato pikaaegne klient, Tasandusvalu OÜ asutaja ja juht Indrek Laak märkis, et tunneb oma isiklikust kogemusest tugevat vajadus sellise platvormi jaoks ning näeb Rematos suurt potentsiaali globaalselt läbi murda.

«Tean mitmeid ehitajaid välisturgudel ning seal on probleemid väga sarnased,» ütles Laak. «Olen paari aasta jooksul näinud, millist progressi on suutnud Remato meeskond teha ning usun, et sellest kasvab veel suur ja edukas äri.» Ta lisas, et ettevõtjatel võiks peale ehitusfirma asutamist esimene investeering olla just Remato ehitustarkvarasse.

Kaasatud kapitali kavatseb Remato investeerida peamiselt tootearendusse, müügi- ja turunduspersonali värbamisse ning rahvusvahelise turundus- ja müügiprotsessi väljatöötamisse.

Investeerimisringist võtsid lisaks Laagile, Villigile ja Aswanile osa mitu Remato klienti, Pipedrive'i kaasasutaja Martin Tajur, idufirma Salv asutaja Taavi Tamkivi, Transferwise ja Skype taustaga Triin Hertmann, riskikapitalifond Thorgate Ventures, perevarakontor Zenith Family Office ja nende investorid, idufirmade investor Boris Skvortsov ning veel mitu ingelinvestorit.