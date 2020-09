Algas LHV allutatud võlakirjade märkimine

Plaanis on emiteerida kuni 25 000 allutatud võlakirja, nimiväärtusega tuhat eurot. Lunastamistähtaeg on kümme aastat alates emiteerimisest ning kvartaalselt makstav fikseeritud intressimäär on kuus protsenti aastas.

Avalik pakkumine on mõeldud Eesti jaeinvestoritele ning ka institutsionaalsetele investoritele. Kaasatavat raha kasutab LHV ärimahtude kasvatamiseks ja kapitalistruktuuri tugevdamiseks, eelkõige võimaldab lisakapital suurendada panga laenuportfelli, mille jaoks on vaja piisavat omavahendite olemasolu. LHV laenumahud kasvavad kiiresti ning samuti ollakse ostmas Danske panga ettevõtete laenuportfelli.

Nagu varasemate LHV võlakirjade puhulgi, on LHV Groupil võimalik kümneaastased võlakirjad lunastada pärast viie aasta möödumist nende emissioonist ehk kõige varem 2025. aastal, juhul kui finantsinspektsioon selleks loa annab. LHV Groupile on kasulik võlakirjad ennetähtaegselt lunastada, kuna pärast viie aasta möödumist hakkab võlakirjade tähtsus omavahendite osana vähenema.

LHV teatel tasub kindlasti arvestada, et tegu on allutatud võlakirjadega – ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles siis, kui näiteks võetud laenud, kohustused töötajate ees ja muud sarnased nõuded on täielikult rahuldatud. Muu hulgas tuleb arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga. Seepärast on ka allutatud võlakirjade intressitase kõrgem.