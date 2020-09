Rail Baltic asub koostööle Tallinna linnatranspordiga

RB Rail AS, Rail Baltic Estonia OÜ ja Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) sõlmivad neljapäeval TLT trammidepoos koostöökokkuleppe, mille eesmärk on jagada teadmisi eeskätt riigihangete ettevalmistamisel ning teha koostööd ka linnatranspordi ruumilise arenduse, korralduse ja logistika valdkonnas.