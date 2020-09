Riik asub toetama elektribusside ostmist

Aasa sõnul on Eesti ühistransport juba täna palju keskkonnasäästlikum kui varem ning uueneb ka edaspidi. «Eesti plaanid CO2 vähendamiseks on Euroopa Liidus kahtlemata ühed ambitsioonikamad ja soovime heitmete vähendamiseks kasutada võimalikult palju kohalikke ressursse,» ütles Aas. «Meie teedel ja tänavatel juba sõidab mitusada kohalikku biometaani kasutavat gaasibussi, suured investeeringud on tulemas raudtee viimiseks elektrile, samuti ootavad ees vesiniku pilootprojektid.»