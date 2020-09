Sentinel arendab tehisintellektil baseeruvat tuvastusplatvormi ja on koondanud maailma suurima internetiavarustest leitud süvavõltsingute ehk deepfake andmebaasi.

Start-up'i on investeerinud riskikapitalifond United Angels VC, mis on raha pannud ka Bolti, Monesesse, Starship'i ja Veriffi. Investorite seas on ka Jaan Tallinn, Taavet Hinrikus, Ragnar Sass ja Martin Henk.