TikToki omanik eelistas Oracle’it

Pühapäeval teatas ByteDance Microsoftile, kes samuti TikTokki omandada soovis, et nende pakkumisest loobutakse.

«ByteDance andis meile täna teada, et ei müü TikToki USA operatsioone Microsoftile,» teatas tarkvaragigant pühapäeval pressiteate vahendusel. «Oleme kindlad, et meie ettepanek oleks olnud TikToki kasutajatele hea ning samal ajal kaitseks riiklikke julgeolekuhuvisid.»

ByteDance loodab sellega hoida ära TikToki keelustamise Ameerika Ühendriikides, aga samal ajal olla ka meelepärane Hiina valitsusele, kirjutas Reuters kursis olevatele allikatele viidates.

Müük või sulgemine?

Pärast seda, kui Donald Trump nõudis, et TikToki Ameerika Ühendriikide äri tuleb hiljemalt 20. septembriks müüa USA ettevõttele, sest vastasel korral keelustatakse voogedastuse tegevus Ühendriikides, pidas ByteDance läbirääkimisi nii Oracle’i kui ka Microsofti juhitava konsortsiumiga. Teiste hulgas oli Microsofti konsortsiumis ka maailma suurim jaemüügikett Walmart.

Ameerika Ühendriikide valitsusametnikud on kahtlustanud, et peamiselt laule, tantse ja trikke edastava rakenduse kasutajate andmed lähevad Hiina kommunistliku valitsuse kätte. Rakendus on eriti populaarne noorte hulgas ning Ameerika Ühendriikides on sellel tervelt 100 miljonit kasutajat. TikTok on korduvalt toonitanud, et mingeid andmeid nad Hiina valitsusele ei jaga.

Probleemi lahendamise muutis raskemaks Hiina valitsuse augusti lõpus tehtud otsus keelata Hiina ettevõtetel ilma valitsuse eriloata müüa tehnoloogiat välisettevõttele. Keeld näis väga seda moodi, et ka TikToki emaettevõte, tarkvaragigant Byte­Dance peab algoritmi müümiseks saama loa Hiina valitsuselt.

Kas Oracle’i pakkumine hõlmab ka algoritmi, polnud eile veel teada. Microsoft on varem öelnud, et ainus võimalus kasutajate privaatsust kaitsta ja Pekingi desinformatsiooni levitamist ära hoida on anda ka rakenduse algoritm üle USA ettevõttele, nii et Microsoft oleks teinud selles suuri muudatusi.

Reutersi sõnul tähendab kokkulepe, et Oracle’ist saab ByteDance’i tehnoloogiline partner ja ta võtab enda peale TikToki USA klientide andmetega tegelemise. Samuti lubas Oracle võtta TikTokis vähemusosaluse. Lisaks tarkvaragigandile võtavad TikToki USA operatsioonidest vähemusosaluse ka ByteDance’i suurimad investorid, erakapitalifondid General Atlantic ja Sequoia.

Ka Walmart teatas pühapäeva õhtul, et kaalub Oracle’i grupiga ühinemist, kinnitades, et peab kõnelusi nii ByteDance’i juhtide kui ka teiste huvitatud osalistega.

Samas pole selge, kas Trumpi administratsioon, aga ka Hiina valitsus on tehinguga nõus. Reuters kirjutas eelmisel nädalal, et Hiina valitsus näeb, et TikToki USA operatsioonide sundmüügi asemel tuleks pigem kaaluda selle sulgemist.

Peakorter USA-s

Wall Street Journal kirjutas, et Microsofti plaanidega kursis oleva allika sõnul olid tarkvaragigandi plaanid tunduvalt ambitsioonikamad kui Oracle’il. TikTok oleks aidanud Microsoftil saada suuremat ligipääsu eraisikutele. Praegu on tarkvaragigandi kliendid peamiselt ettevõtted. Eraisikute juurde on neil ligipääs vaid mängukonsooli Xbox kaudu. TikToki kaudu oleks Microsoft saanud ligipääsu ka naissoost noorte andmetele, kelle kohta neil eriti palju infot ei ole.

Nagu öeldud, on TikTokil USAs umbes 100 miljonit kasutajat kuus; 2018. aasta alguses oli neid 11 miljonit. Ehkki rakendus on endiselt kahjumis, peetakse seda 689 miljoni kasutajaga kõige ahvatlevamaks rakenduseks maailmas.