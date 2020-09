Ossinovski siseneb kosmeetikaärisse

«Suured tööstusettevõtted on ajalooliselt majanduse selgroog ning nende edukas toimimine on ühe riigi jaoks oluline nii pragmaatiliselt kui ka emotsionaalselt,» ütles ta ja lisas, et enam kui 170-aastase ajalooga Dzintars on Läti üks rahvusliku uhkuse sümbolitest.

«Inimesed, ja seda kaugeltki mitte ainult Lätis, ootavad, et Dzintars tuleks tagasi ja ta tuleb. Ettevõte on tänasest heades kätes ja meil on piisavalt kapitali, et tagada arenguks kõik vajalikud investeeringud,» kinnitas Ossinovski, kelle sõnul on ettevõtte toodete hulgas mitmeid, mida võib julgelt pidada oma klassis maailma tippu kuuluvateks.