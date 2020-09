USA jaehiiu äri on koroonaviiruse ajal õitsele puhkenud: teises kvartalis tegi firma rekordilise käibe ja kasumi. Sel aastal on varasemalt teatatud juba 175 000 uue töötaja värbamisest ja läinud nädalal teatati, et vaja läheb ka 33 000 uut kontori- ja tehnilise toe töötajat. Seekord vajatakse uusi inimesi sajasse uude logistikakeskusesse, mis sel kuul avada plaanitakse.