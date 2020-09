Majanduse lühiuudised

Sportautosid müüdi rohkem kui mullu

Ehkki kaheksa kuuga on Eesti automüük vähenenud kolmandiku võrra, paistab silma üks klass, nimelt sportautod, mille müük teeb eelmisele aastale silmad ette. «Automüügiturg on praegu nagu Ameerika mäed,» ütles autoliidu AMTEL juht Arno Sillat. «Sportautode müük püsis ikka väga kõrgel.» Kui eelmise aasta augustiks oli müüdud 82 sportautot, siis tänavu 86, kusjuures pooled neist müüdi suvekuudel. «Riik oli kinni, paljud töötasid kodust, reisimist oli vähe, inimeste hoiused on aga suhteliselt suured,» rääkis Sillat. PM