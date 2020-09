Arto Aas: poliitikud loevad epistlit kohanemisest, aga ise laiutavad edasi

Endine reformierakondlasest riigihalduse minister Aas nõustus, et kui tänavu on eelarve sügavas puudujäägis, on laenurahaga majanduse turgutamine mõistlik ja õigustatud. Küll aga jääb talle arusaamatuks, miks kavatseb valitsus eelarve miinusesse lasta ka järgmisel neljal aastal. «Rahandusministeerium prognoosib, et SKP kasvab järgmistel aastatel 3-4 protsenti, mis pole ju vähemalt numbriliselt peale vaadates majanduskriis, vaid vägagi soliidne kasv,» juhtis Aas tähelepanu. «Kasvu ajal üle oma tulude kulutamine ei tundu väga mõistlik. Püsikulude tekitamine laenu arvelt on aga sootuks vastutustundetu,» kritiseeris ta.