Kriisiabi kasutas vaid viiendik Eesti väikeäridest

Samas on selge, et riikide võimalused on piiratud, juhul kui sarnane olukord peaks uuesti tekkima. Seetõttu soovitab Leppänen väikefirmadel, nii palju kui võimalik, mõelda just praegu tegevuse efektiivsemaks muutmise võimalustele, sealhulgas digitaliseerimisele.