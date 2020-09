Kaljulaid tahab Tallinnasse teemaksu

Kaljulaid kirjutab oma blogis, et Tallinna Sotsiaaldemokraadid on kujundamas oma programmi järgmisteks kohalikeks valimisteks. Üks põhiteema võiks tema arvates olla investeerimine parematesse kõnni- ja jalgrattateedesse.

Nende muudatuste ellu viimiseks oleks ta nõus järgmise nelja aasta jooksul kulutama 100 miljonit eurot ehk 25 miljonit eurot aastas. «Kuidas seda rahastada? Rõhutan, et alljärgnev on hetkel minu isiklik arvamus, mitte tingimata veel erakonna või meie piirkonna seisukoht,» hoiatab poliitik.

Kaljulaid näeb kolme võimalikku rahastusallikat, millest kaks sõltuvad linnast ja üks riigist. «Esiteks, teatud osa sellest kulust on kaetav tänaste eelarvevõimaluste piires. Tallinnas on ebaproportsionaalselt suur osa teede investeeringutest läinud üksikute väga kulukate valimiste eelsete megaprojektide ellu viimiseks,» kirjutas ta.

Kaljulaid tõi näite, et 2019. aasta eelarvest kulus 61 protsenti investeeringute rahast Reidi tee ehituseks. «Samal ajal kulutab linn tänavu teede jooksvale remondile VÄHEM (!!!) kui viis aastat tagasi (linnaeelarve ise on selle aja jooksul kosunud 200 miljoni euro võrra !!!!).»

Kuus tuleks tasuda 8-9 eurot

Teine ettepanek on kehtestada kõigile Tallinna teede kasutajatele teekasutusmaks. Ta tunnistab, et opositsioonist on keeruline teha täpseid arvutusi, kuid arvatavasti piisaks sellest, kui üks päev Tallinna teede kasutamist maksab suurusjärgus 27 eurosenti.

«Igapäevase autokasutaja jaoks oleks igakuine suurim võimalik kulu suurusjärgus 8-9 eurot kuus. See ei ole kindlasti ühelegi autoomanikule ülejõu käiv kohustus, kuid nii saab linn aastas juurde suurusjärgus 20 miljonit eurot, mille eest luua tõeliselt kaasaegne ja ohutu linnaruum kõigile liiklejatele,» pakub ta.

Süsteem peaks olema tema arvates selline, et inimene maksab vaid siis, kui sõidab. «Kui inimene tuleb linna üheks päevaks aastas, siis jääbki kulu sentidesse. Kui tallinlane sõidab vaid mõnel päeval nädalas, siis maksab vaid nende päevade eest. Tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste juures saab teekasutustasu kogumist täielikult automatiseerida,» leiab ta.

Kolmanda variandina näeb ta üleriigilise (luksus)automaksu kehtestamist. Debati koht on see, kas kas ainult kallimatele autodele, saastavamatele autodele või kõigile autodele. «Sellest laekuvate vahendid suunatakse omakorda kohalikele omavalitsustele, kuid tingimusega, et seda saab kasutada vaid jala, ühistranspordiga või jalgrattaga liiklemist soodustavatesse lahendustesse, mis on olulised ka maaomavalitsustes.»

Kaljulaid lõpetas blogipostituse tõdemusega. «Mis peamine: ei tohi inimestele valetada ja anda populistlikke lubadusi, et mõistliku liikluse saame tagada ilma rahata. No ei saa. Ja muidugi on väga palju neid, kes ei soovi autode maksustamisest või teede kasutamise eest raha küsimisest (isegi kui see on mõned eurod) mitte midagi kuulda. Eks nende inimestega peab rahulikult rääkima ja selgitama, milleks seda vaja on.»