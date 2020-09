«Praegune hinnalangus on tingitud maailmaturu kütusehindade üldisest alanemisest,» ütles esimesena hindu langetanud Circle K Eesti AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi eile õhtul. Tõepoolest, nii Brent kui ka WTI naftahinnad on viimastel nädalatel teinud läbi suure languse, püsides alla 40 dollari barrelist.

Madala hinna taga on ka valitsuse kevadine otsus, mille järgi langetati diislikütuse aktsiisi tänavu 1. maist 25 protsendi võrra. Toona kukkusid diisli postihinnad kohe 0,999 euro peale ja alates sellest ajast on nad püsinud alla euro. Ühtlasi on Eestis Baltikumi odavam diislikütuse hind, mis on kütusemüüjate ja transpordiettevõtjate sõnul toonud transiidisektori tankimised tagasi Eestisse.