GRAAFIK ⟩ Suurimad maksuvõlglased on «vanad tuttavad näod»

Maksuvõlglaste esikümme on püsinud üsna pikalt muutumatuna. Septembri seisuga oli suurima maksuvõlaga ettevõte jätkuvalt INV T OÜ, mis äriregistri andmetel tegutseb mootorikütuse hulgimüügi valdkonnas. Ettevõte kuulub Läti firmale SIA TA Investments ning selle juhatuse liikmeks on Andrejs Batasovs, keda meedias on tituleeritud Eesti esitankistiks.