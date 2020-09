Kauplemisaktiivsus Tallinna börsil hakkas taas kahanema

Tehingute väiksus viitab, et institutsionaalsed investorid on Tallinna börsilt täielikult kadunud ja jäänud on vaid väikeinvestorid. FOTO: Tairo Lutter

Kui koroonaviiruse pandeemiast tingitud aktsiate vaba­langusega kaasnes kevadel investorite aktiivsuse hüppeline kasv, on nüüd olukord börsil taas rahulikumaks läinud. Tõsi, kuised börsikäibed on küll kolmandiku võrra suuremad kui aasta ­tagasi, aga võrreldes märtsi ja aprilliga, mil need olid aastatagusega võrreldes mitmekordsed, on suvekuude käibed tagasihoidlikud.