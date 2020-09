Kultusaktsia Tesla raju aasta

Sellest hoolimata on aktsia hind alates aasta algusest hüpanud 371 protsenti ja aastaga tervelt 7,5 korda.

USA suurpanga National turgude peastrateeg Art Hogan ütles investeerimisportaalile Yahoo Finance, et Tesla on kultusaktsia.

«Investeerides Tesla aktsiatesse, ei investeeri te selle fundamentaalnäitajatesse, vaid te usute unistusse. Te unistate, et ühel päeval on elektriautode turuosa USAs märkimisväärselt suurem kui viis protsenti. Praegu pole see isegi viis protsenti,» selgitas Hogan.