Costa Deliziosa tutvustab Itaalia rannikul ristluslaevanduse «uut normaalsust»

Seitsmepäevane ringreis on mõeldud ainult kohalikele itaallastest reisijatele ning et lühendada nende teekonda kodust sadamasse, võtab laev inimesi lisaks Trieste sadamale pardale ka Bari ja Catania sadamates. Reisi jooksul külastatakse veel kolme Itaalia sadamat, naaberriikidesse laev ei seila. Hetkel on Costa Cruises välja kuulutanud ka teiste oma ristluslaevade järkjärgulise käikupaneku, graafikud on kinnitatud kuni 4. oktoobrini, teatas portaal marine-executive. 19. septembril kavatseb Genovast väljuda ristluslaev Costa Diadema, mis külastab samuti ainult Itaalia sadamaid, kui Deliziosa pardal tagasilööke ei teki. Seni ei ole probleemidest pardal teateid olnud.