Prantsusmaa survestab Euroopa Liitu digimaksu kaaluma

«Ma olen nõus, et väga suurte firmade, eriti digifirmade, maksustamine peab muutuma,» lausus Donohoe, kes on euroala rahandusministreid ühendava Eurogrupi juht.

USA on vastu ka ideedele, mis on välja käidud OECD kõnelustel, kuid Saksa rahandusminister Olaf Scholz on väljendanud lootust, et sel aastal võidakse jõuda rahvusvahelise leppe kavandini.