Septembri alguses saatis autoliit AMTEL välja teate, et automüük kidub. Pärast juulis toimunud tillukest kosumist tuli augustis taas võimas kukkumine. Kokku on tänavu müüdud 12 603 uut sõiduautot, mis on 33,3 protsenti vähem kui eelmisel aastal.