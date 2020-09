Suri Nõo Lihatööstuse juht Toomas Kruustük

62-aastaselt lahkunud Toomas Kruustük juhtis Nõo Lihatööstust alates selle asutamisest 1992. aastal. Kruustüki juhtimise all kasvas Tartu külje all Nõos rulaadi tootma hakanud väikeettevõttest välja eksportiv lihatööstus. Oma ligi 200 töötajaga on Nõo Lihatööstus Lõuna-Eesti üks suuremaid tööandjaid.