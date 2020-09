Väljapaistev ametnik lahkub rahandusministeeriumist

Rahandusminister Martin Helme kiitis Jegorovit, et oma valdkonda läbi ja lõhki tundva tippspetsialistina on ta olnud konstruktiivne ja parimatele lahendustele keskendunud koostööpartner, alati valmis oma arvamusi selgelt ja arusaadavalt koos kõigi plusside ja miinustega selgitama. «Soovin talle kindlat meelt ja edu ka uues ametis,» lisas Helme.