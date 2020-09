Rahvusvaheline uuring: halvad juhid kriisis kinga ei saa

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Bain uuris 2700 juhivahetust perioodil 1996 ja 2020 ning jõudis järeldusele, et kriisid on hea uudis juhtidele, kes muidu oma tooli pärast värisema peaks. Nimelt ei julge firmad kriisi ajal muutusi teha ning juhte vahetatakse enam kui 32% vähem kui headel aegadel. Sealjuures ei ole Baini andmetel vahet, kas tegu on Euroopa, Ameerika või Aasia firmadega.