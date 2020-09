Coop Pank kaotas augustis killu kasumit

Panga klientide arv kasvas augustis 1800 võrra oli kuu lõpuks 78 000. Kliendibaas on aastaga kasvanud 43 protsenti. Klientide hoiuste maht kasvas 34 miljoni euro võrra ja ulatus augusti lõpu seisuga 684 miljoni euroni. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 54 protsenti, teatas Coop Pank börsile.

Panga neto laenuportfell kasvas kuuga 11 miljoni euro võrra ja jõudis augusti lõpu seisuga 583 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 44 protsenti. Laenude allahindluse kulu oli augustis 400 000 eurot.

«Usume, et uute klientide ja hoiuste mahu kasvule aitab edaspidi veelgi kaasa see, et augusti lõpus andis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s meile stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2,» lisas Rink.