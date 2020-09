Kas hinnasõja algus? Olerex langetas bensiini hinda

Terminal Oili tanklates on mootoribensiini 95 uus hind 1,159 eurot liitri kohta, bensiin 98 maksab hinnalangetuse järel aga 1,189 eurot liiter. Terminal Oili teatel on hinnalangus tingitud viimasel ajal langenud maailmaturu hindadest ning euro tugevnemisest USA dollari suhtes.

AS Tartu Terminal on 1994. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on välja kasvanud omaaegsest Kärkna naftabaasist Tartu külje all.