Valitsus külmutab töötuskindlustusmakse määra neljaks aastaks

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on praeguses COVID-19 leviku tõkestamise piirangutest tingitud olukorras oluline, et riik aitaks säilitada võimaluste piires stabiilsust majanduskeskkonnas nii tööandjate kui töötajate jaoks, pakkudes senisest enam tuge ka töö kaotanutele.

«Töötuskindlustusmakse määra säilitamine on vajalik ka seetõttu, et töötukassal oleks rahalisi vahendeid hüvitiste väljamaksmiseks olukorras, kus töötus lähiajal ilmselt suureneb. Pean väga oluliseks, et töötukassal oleksid tagatud piisavad ressursid nii tööinimeste kui töö kaotanute toetamiseks,» ütles Kiik.