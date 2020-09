Urmas Sõõrumaa küsib riigilt kuni 40 miljonit laenu

«Majandusprognooside asi teeb pisut ärevaks, sest kui me lepingu sõlmisime riigiga, siis ajad olid pisut teised ja need kohad, kust raha peale tiksus, on vaikselt kustumas. Aga tõepoolest, Kredexil on selline meede, kust on võimalik saada protsessis olevale kinnisvaraobjektile ja eriti sellisele kinnisvaraobjektile, mis on muinsuskaitseobjekt number üks, ehk me oleme taotlemas sealt natukene laenu ehk odavamat laenu kui kommertspangad annaks. Kommertspangad sellisele objektile ei annagi laenu,» ütles Urmas Sõõrumaa Äripäeva raadiole. Sõõrumaa kinnitas, et plaanis on küsida 30-40 miljonit eurot.