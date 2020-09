Circle K emaettevõte on aktiivne ülevõtja

Couche-Tardi ülevõtmisstrateegiat iseloomustab asjaolu, et üle ei võeta kehvas olukorras olevaid odavaid ettevõtteid, vaid ülevõtmise objektideks on hästi juhitud ja heas seisundis ettevõtted, mis aitavad kogu kontsernil paremaks saada, mitte aga nii, et emaettevõte peaks uut tütart ree peale aitama.

«Nad ei vaata mitte kunagi paremaks muutmist vajavaid või katkisi ettevõtteid,» ütles ajakirjale Fortune reitinguagentuuri Moody’s vanem­analüütik Louis Ko. Ettevõtte tegevjuhi Brian Han­naschi sõnul soovivad nad edasi kasvada. Just ülevõtmised on tähtis strateegia osa, mille eesmärgiks on käive viie aastaga kahekordistada.

Tänaseks on Couche-Tard, kelle mullune käive oli 46 miljardit eurot, suuruselt kolmas ettevõte Kanadas.

Suured ülevõtmised

Samas soovib Couche-Tard kasvatada toidumüügi abil ka marginaale. Ettevõtte sõnul peab bensiinijaama toit olema kvaliteetne. Seda kinnitab ka Circle K Eesti juht Kai Realo. Nii nagu meil, pakub kontsern ka USAs ja Kanadas värsket toitu ja on võtnud kasutusele uued kohviautomaadid, kuid pakutakse ka veine, mille hind ulatub 50 dollarini pudel. Kanadas, kus ravikanepi müük on legaalne, uurib Couche-Tard ka marihuaanamüügi võimalusi.

Lähi- ehk mugavuspoodide keti Alimentation Couche-Tard asutas ettevõtte praegune nõukogu esimees Alain Bouchard 1980. aastal Québeci provintsis Lavalis, kus ta avas oma esimese mugavuspoe. Laval on umbes Tallinna suurune linn. 1985. aastal võttis Bouchard üle 11 Québeci linnas tegutseva Couche-Tardi mugavuspoeketi poodi, ühendas need Montréali piirkonnas olevate poodidega ning pani ettevõttele nimeks Alimentation Couche-Tard.

Ühinemised ja ülevõtmised muutusidki kiiresti Couche-Tardi modus operandi’ks, kulmineerudes 1997. aastal Québecis tegutseva toidupoodide keti Provi-Soir ülevõtmisega, mille logo – öökull – võeti pärast ülevõtmist endale.

Mugavuspoed on levinud üle maailma, aga eriti olulised on need Kanadas ja eriti prantsuskeelses Québeci osariigis. Mugavus- ehk nurgapoed (pr k dépanneurs, «​hädast välja aitajad») on omamoodi Québeci ühiskonna peegel. Need poed on igas linnas ja külas ja peaaegu kõik québeclased ostavad kogu oma õlle, vähemal määral ka veini ja muud alkohoolsed joogid sealt.

Samas on sealsed lähipoed omamoodi minimarketid, kust saab osta kõiki esmatarbekaupu.

2001. aastal murdis Couche-Tard Ameerika Ühendriikide turule, omandades 172 Bigfooti mugavuspoodi naftakompaniilt Johnson Oil Company. Kaks aastat hiljem ostis Couche-Tard naftakompaniilt ConocoPhillips 821 miljoni dollari eest Circle K (2300 poodi), pakkudes jaekaubandusketi eest paremat hinda kui erakapitalifond Blackstone ja investeerimispank Morgan Stanley.

Selle tehingu tulemusena sai Couche-Tardist tähtis tegija ka USA turul. Täna moodustab müük USAs umbes 70 protsenti kontserni kogukäibest ja seda osakaalu soovib ettevõte suurendada.

Prioriteet on USA