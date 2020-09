IT-firma juht: mida sa ootad, tee e-pood!

Erply juht Kristjan Hiiemaa nentis, et loomulikult mõjutab kriis ka neid. «Jaekaubandust puudutas kriisiaeg esialgu vähem, aga restoranidest on küll kahju, sügisene vaade on kurb,» ütles Hiiemaa. «New Yorgis pandi 70 protsenti restoranidest sisuliselt kinni, neist 50 protsenti tõenäoliselt ei ava enam kunagi.»

Kuna Erply pakub nii poodidele kui ka restoranidele kassasüsteeme, siis mõjutas äri ärakukkumine neid vägagi ning sundis ettevõtet uuenema. «Me aitame praegu klientidele e-poode ja tellimiskeskkondi tööle panna. Teeme seda tasuta, tavaliselt maksab see turul 10–20 tuhat eurot. Ma ise oleks arvanud, et rohkem ettevõtteid seda võimalust kasutab, sest ausalt: praegu on viimane hetk teha oma e-pood, muuta äri efektiivsemaks, enam pole midagi oodata,» ärgitas Hiiemaa. Ta lubas, et uue aasta alguses tullakse välja ka uue tasuta kassa ja töökorralduse rakendusega restoranide ja baaride jaoks.