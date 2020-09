Naissaare sadamas sildus sajandi suurim kaubalaev

Täna sildus Naissaare sadamas Soome lipu all seilav kaubalaev Jolie. Väiksema klassi kaubalaeva sisenemine väikesaare sadamasse sai võimalikuks tänu AS Saarte Liinid eestvedamisel süvendatud ja korrastatud sadamale. Saarte Liinide teatel süvendati sadama sissesõidutee ja sadamabassein nelja meetrini, mis võimaldab teenindada ka Jolie tüüpi kaubalaevu, kui nad ei ole just täislastis.