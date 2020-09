Väikeettevõtjad küsivad suurima löögi saanud firmadele maksutagastust

«Tänaseks on selge, et koroonakriis on kõige rohkem kahjustanud inimeste vaba kogunemise, liikumise ja reisimisega seotud valdkondade ettevõtteid. Nad on jätkuvalt väga tõsises hädas ning turul toimunud seisak võib kesta järgmise kevadeni,» ütles EVEA president Heiki Rits pressiteates.

Ta lisas, et alanud eelarveläbirääkimised võimaldavad suhteliselt kiiresti teha vajalikke muudatusi esimese lisaeelarve vahendite jaotuses. «Kõige olulisem on aga poliitiline tahe ja arusaamine, et ettevõtlussektorile antud kriisiabi ei ole kulu, vaid investeering riigi maksutulubaasi säilitamisse,» nentis Rits.

Maksutagastus ja otsetoetused

Esimese ettepaneku järgi võiks valitsus pakkuda ettevõtete toetamiseks osalist maksutagastust eelmise kalendriaasta tasutud riigimaksude baasil.

Maksutagastus võiks toimuda virtuaalselt läbi MTA ettemaksukonto, selle reaalne väljavõtmine rahas või kasutamine tulevaste maksude katteks oleks ettevõtja otsustada ning tagastuse protsent võiks olla erinevatele valdkondadele erinev, lähtuvalt käibekaotuse ulatusest.

Ettevõtjale jääks vabadus otsustada, kas ta maksab seda raha töötajatele palkadeks või näiteks renoveerib ruume või tasub renti.

Maksutagastus on assotsiatsiooni hinnangul riigi tulude vaates tulemuslik, sest aitab säilitada maksumaksjaid ja sektorit, mille panus sisemajanduse koguprodukti (SKP) on 8 protsenti. Isegi juhul, kui mõne ettevõtte jätkusuutlikkust ei õnnestu tagada, jääb see raha EVEA hinnangul majandusse, kas tasutud maksude näol või maksetena teistele ettevõtetele.

Meetme rahastamine võiks toimuda riigi poolt võetud laenuvahendite arvelt.

Teise ettepanekuna soovitas EVEA suunata Kredexi kriisimeetmete vahenditest 75 miljonit eurot EASi toetusmeetmete eelarvesse. Assotsiatsiooni teatel on turismiettevõtjaid esindavad organisatsioonid väljendanud, et laenud ja käendused ei ole antud olukorras sektorile kriisiabina sobilikud.

EVEA hinnangul on otsetoetused vajalikud enim kannatanud ettevõtetele vältimatute püsikulude katmiseks ja uute ärimudelite arendamiseks ning juurutamiseks.

Lisaks tegi EVEA valitsusele ettepaneku kutsuda uuesti kokku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri juures tegutsenud sektoriüleste ettevõtlusorganisatsioonide kriisimeetmete töörühm ning laiendada selle koosseisu ministeeriumide-vaheliseks.