Miljarditüli: tehingust taganemine viib luksusgigandi kohtusse

USA juveeliäri Tiffany Co teatas, et soovib, et tehing jõustuks vastavalt eelnõnelustele ja süüdistab Prantsusmaa valitsust, et too on tehingut takistanud, kirjutab Bloomberg. Nimelt oli Prantsusmaa luksuskontsern LVMH juba möödunud aasta lõpus nõustunud Tiffanyt 16 miljardi dollariga ära ostma, aga tõmbas nüüd, keerulises majanduskeskkonnas, pidurit. Nüüd tahab Tiffany kohtu abiga ülevõtmist nõuda.