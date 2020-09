Läänemere avaosa räimekvoot väheneb kolmandiku võrra

«Eesti huvitub läbirääkimistes ennekõike pelaagilistest liikidest,» nentis Märtin pressiteates, lisades, et kilu kvooti on järgmisel aastal võimalik tõsta kuni 6 protsenti ning kuigi mere avaosa räimekvooti langetatakse, siis Liivi lahe räimekvoot tõuseb 15 protsenti.

Ka Läänemere avaosa lõhekvoot võib pisut tõusta, Soome lahe oma aga langeda. Avaosa kvoot tõuseb, kuna Läänemere lõunaosas on suudetud panna piir ebaseaduslikule lõhepüügile. Soome lahe kvoodi languse tingib aga kala tagasiheite kasv, mis arvestatakse kvoodist maha.

Kõige keerulisem on ministeeriumi teatel Läänemeres tursal ja lääneosa räimel, kelle arvukus on madalseisus. Läänemere keskkond ei sobi enam tursapopulatsioonidele, seda nii soolsuse kui reostuse tõttu.

Pringli populatsioon Läänemeres on aga äärmiselt ohustatud, neid on järgi jäänud alla 500. Seetõttu on rahvusvahelised mereteadlased välja tulnud soovitustega tolle liigi kaitseks.