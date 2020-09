Graafik ⟩ Maksulaekumine pöördus kasvule

2020. aasta seitsme esimese kuuga on lisaeelarvega aastaks oodatud maksutulust täidetud 60,8 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Viimasel neljal kuul on tööjõumaksude tasumist toetanud töötukassa makstud töötasu hüvitis, mis pehmendas kriisi mõju tööturule.

Sisendkäibemaks vähenes

Alkoaktsiisi laekumine jääb potentsiaalile alla

Aktsiiside seitsme kuu tulu kokku moodustab 494,1 miljonit eurot, mida on 20 protsenti vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Suvekuudel on ministeeriumi hinnangul märgata kõigi aktsiiside tasumise paranemist ning taastumist eriolukorrast.

Kütuseaktsiisi on küll tasutud vähem kui eelmisel aastal samal ajal, kuid seda aktsiisimäärade langetamise tõttu. Tarbimisse lubatud mootorikütuste kogused seevastu ületavad kuust kuusse eelmise aasta taset.

Piiriäärsete maakondade jaemüügi andmed näitavad ministeeriumi teatel, kuidas diislikütuse tarbimine on suurenenud pärast aktsiisimäärade langetamist. Seoses viiruse levikuga eelistati tänavu puhkused veeta eelkõige Eestis või naaberriikides ning see avaldub ka mootorikütuste tarbimises.

Tubakaaktsiisi ja alkoholiaktsiisi laekumine on samuti suvekuudest mõjutatud, kuid jääb potentsiaalile alla. Turistide osa nimetatud aktsiisikaupade tarbimises on arvestatav ning turistide vähesus mõjutab ka aktsiisitulu. Eelkõige peegeldub see sadamapoodide soetuse languses.