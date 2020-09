Citybee tegevjuht Lukas Yla ütles pärast 2019. aasta suvehooaega, et neid üllatas teenuse positiivne vastuvõtt Tallinnas. «Kuigi Tallinnas alustasime renditeenuse pakkumisega kõige hiljem ning elanike arv võrreldes teiste Baltikumi linnadega on märkimisväärselt väiksem, siis on meil tänaseks 35 000 registreeritud kasutajat,» kiitis ta eelmise aasta oktoobris.