BBC teatel on farmaatsiafirma Astra Zeneca teada andnud, et välja töötatava koroonavaktsiini III etapi katsetused on peatatud. Viimastel nädalatel käivitunud kolmanda etapi katsetustesse on kaasatud umbes 30 000 vabatahtlikku osalejat Ameerika Ühendriikidest, Brasiiliast, Lõuna Aafrikast ja Ühendkuningriigist.