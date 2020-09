Lennundusinsener William Otto lennundusettevõte on teada andnud, et Celera500L nimeline kerglennuk on valmis saanud ja k.a. augusti lõpuks oli ka 31 katselendu tehtud. Tagamootoriga ning tõukava propelleriga lennumasina omapäraks on ülimadal kütusekulu. Hetkel veel diiselkütust kolbmootoris kulgemiseks põletava lennuki kütusekuluks on pakutud 7,7-10,6 l/100 km läbimiseks. Ehk tänases mõttes raiskavama auto kütusekulu. Moega kaasa minnes on teada antud nii elektrilisest kui hübriidmootoristki.