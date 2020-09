Reutersi andmetel on hinnalanguse taga investorite hirm maailma majanduse pärast: kuna koroonaviiruse uus laine tõstab pead ning mitmed riigid on teatanud uutest piirangutest, kardavad investorid, et nõudlus nafta järgi ei taastu piisavalt kiiresti. Piirangud tähendavad reeglina reisipiiranguid, aga turism on lennufirmade jaoks ülioluline ning lennutransport omakorda on üks kütusemahukamaid sektoreid.