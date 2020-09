Tööandjad peavad valitsuse tegevust teises laines liiga aeglaseks

Aas sõnas, et tööandjad osalesid peaministri juurde loodud ekspertkomisjoni töös, kus andsid konkreetse sisendi, et aidata valitsusel teha majanduse toetamiseks vajalikke otsuseid. «Tööandjate õigustatud ootus on, et nendega arvestataks 2021. aasta eelarve läbirääkimistes,» toonitas ta.