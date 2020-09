Enefit Green omandas oma esimese tuulepargi arendusprojekti Soomes

Kärmase sõnul on järgmine samm tuulepargi ehitamiseks vajalike hangete väljakuulutamine, misjärel saab alustada ehitusprotsessiga. «Muuhulgas oleme Tolpanvaara projekti raames avatud koostööks partnerite ja elektrienergia suurtarbijatega, kel on huvi pikaajalise taastuvelektri ostulepingu sõlmimise vastu,» kinnitas Kärmas.

«Meil on hea meel, et tugev rahvusvaheline taastuvenergiaettevõte Enefit Green on sisenemas Soome energiaturule. Lisaks rõõmustame, et järjekordne meie poolt välja arendatud tuulepargiprojekt on vilja kandmas,» ütles Metsähallituse kinnisvara arendamise üksuse juht Tuomas Hallenberg.