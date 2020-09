Ma ei tea, kas mul on võimalik teha suurt vahet rahandusministri ja EKRE esimehe ettepanekute vahel. Poliitilises mõttes on vahe väike. Majandus vajab ka järgmistel aastatel selgelt stimuleerimist. See aitab meil kiiremini neist kaotatud aastatest üle saada, et mitte jääda teistest riikidest maha. Kasvus oleme miinuses nii 2020 kui ka 2021.aastal. Ma ei välista seda, et ka riigiaparaadis on võimalik kokkuhoiukohti leida.